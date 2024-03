PELLEGRINI: “Siamo in crescita. Se questo è l’inizio, ragioniamo su quello che può diventare la Roma…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Monza-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio U-Power:

Vittoria pesante…

“Partita difficile, con tante insidie. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Il nostro percorso prosegue bene”.

Questa coesione non si vedeva da un po’…

“Lavoriamo su questo tutti i giorni, è fondamentale. Quando non hai energie, dai una mano per il compagno perché ti sacrifichi per lui. E’ il percorso di crescita che stiamo facendo, andiamo avanti così”.

Cinque gol e tanta libertà mentale. Che sensazioni hai? In che ti sta stupendo De Rossi?

“Mi sono sempre aspettato che diventasse un grande allenatore, ma un conto è pensarlo e un conto è metterlo in pratica. Ci fa curare ogni dettaglio, e poi è il campo che parla. In questo momento stanno venendo anche i risultati. Ma non abbiamo fatto niente. Se questo è l’inizio, ragioniamo su quello che può diventare la Roma lavorando sulla mentalità…”

Il Brighton?

“Questo risultato ci dà tanta fiducia, ci aiuta ad affrontarla in maniera giusta. In Europa è sempre difficile, il Brighton è forte ma la Roma lascerà tutto sul campo”.

