PELLEGRINI: “Siamo tristi e arrabbiati, ma possiamo contare l’uno sull’altro. Totti mi ha aiutato, è ancora lui il capitano della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Atalanta-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Gewiss Stadium di Bergamo:

Come si reagisce dopo una sconfitta così?

“Oggi si può dire poco ai compagni, siamo sicuramente tristi e arrabbiati per aver perso dopo questa partita. C’è frustrazione, per me abbiamo fatto una partita di grande intensità, decisa da qualche episodio che è andato a sfavore oggi”.

Domanda di Totti: “Come ho detto già prima, Lorenzo è l’uomo e il giocatore più importante della Roma in questo momento. Ha tante responsabilità, sta dimostrando tutto il suo valore, siamo contenti noi tifosi di essere supportati da un giocatore simile. Complimenti per oggi anche se abbiamo perso, hai fatto una prestazione da capitano”.

“Francesco non devo dire io chi sia, ho sempre detto che è un onore solo ricevere un messaggio o una parola o incrociare lo sguardo. Sa quanto sia importante per me ogni parola che lui dice, ci siamo sentiti qualche tempo fa quando le cose non andavano, è stato importante per me e questo si vede. Riesce a continuare a essere il capitano della Roma, sarà sempre un punto di riferimento per me, sa quanto ci tengo, non riesco a essere felice adesso, ma il nostro rapporto è sempre stato stupendo, un onore sentirgli dire queste cose”.

Come stai fisicamente?

“Ci sono tanti impegni, ho passato dei momenti durante la stagione dove non stavo bene ma basta dirlo che l’ho detto troppe volte. Ora sto lavorando bene, si vede e sto a disposizione della squadra. Penso che si sia percepito che la Roma sia una squadra unita, se c’è una difficoltà tutti si aiutano. Sabato scenderò in campo per aiutare i compagni, anche se dovessi fare il portiere o il terzino. Usciamo frustrati perché usciamo con zero punti, però siamo consapevoli di poter contare l’uno sull’altro”.