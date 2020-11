Pellegrini, tampone negativo: “Pronto a tornare in campo, sono carichissimo”

AS ROMA NEWS – Prima buona notizia per la Roma sul fronte Covid: Lorenzo Pellegrini è tornato a essere negativo. Lo ha rivelato il tampone effettuato oggi dal centrocampista giallorosso.

Lo annuncia lo stesso calciatore su Instagram: “Finalmente negativo e pronto a tornare carichissimo!”. Il calciatore ha già effettuato una parte delle visite di idoneità sportiva a Villa Stuart. Resta difficile però ipotizzare una convocazione del calciatore per la gara di domenica.

La partita contro il Parma si giocherà infatti tra meno di 48 ore e quindi il tempo per tornare in condizione resta ridottissimo. Domani in conferenza stampa mister Fonseca scioglierà ogni dubbio. Ma la bella notizia rimane.

