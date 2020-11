AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 20 novembre 2020:

Ore 12:10 – Anche oggi Smalling ha lavorato a parte nell’allenamento mattutino a Trigoria: a questo punto il suo impiego contro il Parma è molto difficile.

Ore 11:30 – Secondo quanto riferito da Sky Sport, Tiago Pinto, futuro direttore generale dell’area calcio della Roma, ha già cominciato a studiare l’italiano. Il portoghese vuole infatti tenere la conferenza stampa di presentazione senza bisogno di traduttori, abbattendo immediatamente la barriera linguistica con l’ambiente che lo ospiterà.

Ore 10:30 – Fabio Capello nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport mette anche la Roma tra le pretendenti al titolo: “Adesso la platea si è allargata. Col Milan e la solita Juventus, vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Roma e Napoli mi sembrano realtà strutturate”.

Ore 10:00 – Nicolò Zaniolo freme e lancia messaggi social sul suo ritorno in campo. Ma la Roma frena e teme che la voglia di partecipare all’Europeo possa rappresentare un ostacolo al suo completo recupero. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – La Regione gela i tifosi romanisti smentendo le parole della Raggi di ieri: non c’è ancora nessun accordo per lo stadio della Roma. Sembra molto difficile che possa arrivare il regalo di Natale promesso dalla sindaca. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – Con l’arrivo di Tiago Pinto, la posizione di Paulo Fonseca assume forza all’interno della Roma. Il connazionale lo voleva al Benfica e insieme stanno già preparando un progetto per far crescere la squadra. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – L’arrivo di Tiago Pinto chiama Mendes e allontana Raiola, racconta oggi Il Messaggero. Intanto il nuovo dirigente giallorosso inizierà a Coverciano il corso per diventare ds. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Smalling farà di tutto per recuperare in vista di Roma-Parma, altrimenti il jolly Cristante, che sarà capitano, è pronto a giocare eventualmente anche in difesa.

