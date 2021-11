Per il centrocampo spunta Herrera. Dalot: le richieste dello United per dire sì alla Roma

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Diogo Dalot dice sì alla Roma. Il terzino portoghese, 22 anni, vuole cambiare aria e trovare un club che abbia intenzione di farlo giocare con continuità e lo ha individuato nei giallorossi.

Pinto è pronto a offrire un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, una proposta che non sembra convincere però il Manchester United: i Red Devils vogliono cedere il calciatore a titolo definitivo. Per questo hanno risposto alla Roma che il riscatto deve essere obbligatorio e scattare a un numero congruo di presenze, ma a cifre più basse: 12 milioni di euro la richiesta.

A centrocampo spunta un nome non del tutto nuovo: si tratta di Hector Herrera, calciatore messicano dell’Atletico Madrid che la Roma aveva già cercato con insistenza qualche anno fa. Il centrocampista 31enne è in scadenza di contratto esattamente come Grillitsch e Zakaria, e per questo a Trigoria lo stanno valutando.

Fonte: Leggo / Corriere dello Sport