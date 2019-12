Per il Comune prima la discarica: lo Stadio aspetterà, viene dopo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stallo tra Dan Friedkin e James Pallotta, tutto per il nodo stadio. Il presidente della Roma valuta il club come se l’ok definitivo per la realizzazione fosse già arrivato, mentre l’imprenditore texano vuole riconoscergli, in merito, solo gli 80 milioni già investiti finora.

In realtà la bozza della convenzione urbanistica è pronta, ma al momento il Campidoglio ha altre priorità. Secondo alcune voci, ad ogni modo, la sindaca Raggi potrebbe annunciare un decisivo passo avanti nel progetto stadio in occasione del discorso di Natale in programma per la giornata di domani.

Se ne riparlerà nel 2020, così come per la trattativa Friedkin-Pallotta, che alla questione stadio è strettamente connessa. La volontà di chiudere c’è, con il presidente della Roma che sarebbe disposto a rimanere anche come socio di minoranza.

(Corriere dello Sport)