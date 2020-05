Per Smalling e Mkhitaryan la conferma è più vicina

NOTIZIE AS ROMA – Torna il sereno sopra le teste di Smalling e Mkhitaryan. A cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio in casa Roma le speranze di riuscire a tenere entrambi i giocatori arrivati in prestito alla fine dello scorso mercato estivo erano poche, ma ora c’è maggiore fiducia.

Petrachi, riporta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), è al lavoro per trattenerli ed accontentare Fonseca, che li reputa due pilastri fondamentali della squadra. Per il difensore inglese la richiesta del Manchester United è scesa a 18-20 milioni e nonostante le manovre di disturbo di alcuni intermediari che lo hanno offerto a Napoli, Inter e Juventus a Trigoria sanno che il classe 1989 non accetterà altre offerte, dandola priorità ad una permanenza alla Roma.

Sul fantasista armeno si è messo in moto Mino Raiola, che sta cercando di convincere l’Arsenal a prolungare il contratto in scadenza del suo assistito per poi orchestrare una cessione in prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: Il Tempo