Perotti: “Ranieri scommessa già vinta, riporterà la Roma in alto. Soulè fortissimo, sorpreso della scelta della Juve. Dybala non si discute”

NOTIZIE AS ROMA – Diego Perotti, ex attaccante della Roma, ha rilasciato oggi un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. L’argentino ha parlato della situazione che si vive a Trigoria e del ritorno di Claudio Ranieri. Il Monito ha parlato poi dei connazionali romanisti, soffermandosi anche sul suo recente addio al calcio giocato. Queste le sue dichiarazioni.

Sui ricordi con la Roma.

“Non sono mai stato un grande bomber, quindi aver segnato in quelle due gare (l’ultima di Totti e poi anche di De Rossi, ndr) così emotivamente e sportivamente importanti mi ha regalato un legame eterno con la Roma e i suoi tifosi. La chiamata di Maradona nell’Argentina e questi due momenti sono gli episodi più importanti della mia carriera”.

Adesso, cinque anni dopo, “Mister Wolf” Ranieri è tornato sulla panchina della Roma per risolvere i problemi.

“Ranieri è la persona perfetta per questo momento così delicato. Conosce la piazza, l’ambiente come anche De Rossi che secondo me avrebbe meritato altro tempo per sistemare la squadra. Ora con Claudio la Roma è andata sul sicuro, per me è una scommessa già vinta e riporterà la squadra in alto. È la persona perfetta, sa cosa si mette sulle spalle, ha il supporto dei tifosi e per come ha vissuto il calcio può aiutare lo spogliatoio dei grandi sia i più giovani. È la soluzione giusta per ripartire, la più concreta e la più adatta”.

Che tipo è Ranieri nello spogliatoio?

Il mister dà la carica rimanendo tranquillo, senza urlare, e questo non tutti sono in grado di farlo. Ti tiene concentrato, ti fa uscire la grinta e la cattiveria senza però dover dare mille indicazioni con gesti, urla o insulti. Trasmette chiarezza, è sempre vicino ai giocatori, è una figura paterna per lo spogliatoio. Nei momenti delicati, come questo in cui la pressione e la tensione avvolgono lo spogliatoio, Ranieri sa come riportarti alla calma, alla lucidità e all’attenzione della partita, indirizzando il focus esclusivamente su quello che va fatto in campo. Non ha mai bisogno di alzare la voce per farsi sentire. E poi è bellissimo vedere un tecnico che ama risolvere i problemi, soprattutto quelli della squadra del suo cuore. Questa squadra secondo me è fortissima, Ranieri riuscirà a valorizzarla”.

L’aiuto di Soulé e Dybala sarà importante.

“Matias per me è fortissimo, sono rimasto sorpreso che la Juve lo abbia lasciato andare. Per me diventerà un fuoriclasse, è un giocatore diverso per qualità e fantasia. È in un momento di difficoltà ma attenzione, non si nasconde e continua a chiedere palla, a giocare con libertà mentale per uscire da questa situazione. Gli servono due o tre gare fatte bene per emergere. C’è poco da dire su Dybala. Forse sottovalutano una cosa: è un campione del Mondo, ha tirato un rigore nella finale, ha qualità impressionanti. Non si può mettere in discussione, è il valore aggiunto della Roma e la guiderà in questa stagione”.

Fonte: Corriere dello Sport

