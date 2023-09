Pinto al lavoro per gennaio: caccia a un difensore in prestito, si guarda alla Premier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Le condizioni precarie di Smalling, out almeno fino alla prossima sosta di metà ottobre, rendono necessarie alcune riflessioni in casa Roma sul mancato arrivo di un rinforzo in difesa nel corso dell’ultima parte dello scorso mercato estivo.

Dopo la cessione di Ibanez, e considerato il grave infortunio di Kumbulla, Tiago Pinto stava lavorando all’acquisto di un altro difensore centrale da inserire in rosa che potesse garantire un cambio in più a Mourinho in caso di necessità.

Al momento in rosa il tecnico può contare solo su quattro centrali di ruolo, troppo pochi per chi gioca con la difesa a tre come modulo di base. Considerando Smalling fuori dai giochi fino a data da destinarsi, a Mou resta solo Celik come alternativa per la difesa, con il turco che sarebbe comunque un adattato in quel ruolo.

L’arretramento di Cristante toglierebbe un giocatore indispensabile in mezzo al campo, ed è dunque una mossa estrema che Mou preferirebbe evitare. Ma che non può scartare a priori. Almeno fino al prossimo gennaio, quando il mercato di riparazione aprirà i battenti. Oltre a Marcos Leonardo, attaccante brasiliano che resta nei radar del gm, servirà rintracciare anche un difensore centrale che possa dare una sistemata al reparto arretrato.

Visti i chiari di luna è scontato pensare a un affare in prestito. Il mercato che offre più possibilità è quello della Premier League: la Roma ha intenzione di ripetere un affare alla Llorente, arrivato dal Leeds lo scorso gennaio per poi essere nuovamente riportato a Trigoria in estate sempre a titolo temporaneo. Nelle prossime settimane Pinto scandaglierà gli esuberi delle squadre inglesi a caccia dell‘occasione giusta per la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli