Roma con i migliori, col Genoa vietato fallire

AS ROMA NEWS – Senza Smalling, ma con Pellegrini e Aouar. La Roma di scena stasera a Marassi si avvicinerà molto alla versione migliore della squadra che Mourinho ha in testa per il suo undici titolare.

Considerato che Renato Sanches sarà difficilmente utilizzabile con costanza nel corso della stagione, il 3-5-2 che lo Special One manderà in campo questa sera col Genoa sarà il migliore che la Roma può proporre. La difesa, in attesa di rinforzi a gennaio, dovrà sperare nei progressi di Ndicka.

A centrocampo rientra il capitano, che partirà titolare al fianco di Paredes e Cristante, reinventato intermedio viste anche le necessità in mezzo al campo. Aouar è pronto per giocare una mezz’ora, e dunque si prospetta un ballottaggio con Pellegrini. L’attacco, manco a dirlo, sarà formato da Dybala e Lukaku.

Vincere stasera sarà un obbligo. E non sarà scontato: i liguri vantano alcune individualità temibili in attacco, dal guizzante Gudmundsson all’ex atalantino Malinovkyi, fino al centravanti italo-argentino Retegui che si è fatto apprezzare con la Nazionale azzurra. La partita di stasera non sarà affatto una passeggiata. Ma la Roma non può fallire.

La classifica è inguardabile, resa ancora peggiore dalle vittorie di ieri di Juventus, Lazio, Atalanta e Milan. La zona Champions è a distanza siderale, e senza i tre punti di stasera recuperare diventerebbe davvero difficile. La Roma, che non vince in trasferta dall’8 aprile scorso, dovrà confermare i timidi progressi dimostrati nelle ultime apparizioni. Ma ora servono punti. Senza se e senza ma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini