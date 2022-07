Pinto vola da Dybala: la Roma prova a chiudere

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto vola a Torino per provare a chiudere il colpo Dybala. Dopo le indiscrezioni di ieri sera, oggi tutti i giornali parlano della accelerata dei giallorossi sul talento argentino.

E tutto questo mentre Zaniolo si riprendeva la Roma. Nella testa di Mou dunque c’è la volontà di fare il pieno: tenere il 22 giallorosso, anche ieri migliore in campo nell’amichevole vinta 2 a 0 contro il Portimonense, e aggiungere una Joya all’attacco romanista.

Pinto oggi dunque sarà a Torino per incontrare gli agenti di Dybala e proverà a strappare il sì del giocatore. La trattativa non si preannuncia semplice o veloce. Il calciatore, nonostante la telefonata di Mourinho di ieri, non sembra ancora del tutto convinto. Il Napoli infatti resta in pressing, e l’Inter sullo sfondo.

Dybala infatti, scrive la Gazzetta dello Sport, continua a preferire i nerazzurri. Il punto, però, è capire quanto l’argentino sia ancora disposto ad aspettare. Ed è per questo che Mou sta alzando l’asticella, perché sa bene che esiste un pertugio per potersi infilare e non vuole farsi sfuggire l’occasione.

Quando l’argentino chiedeva 7 milioni l’anno la Roma si era chiamata subito fuori, ma oggi che il tempo passa e le condizioni possono essere diverse, allora i giallorossi potrebbero piazzare il colpo. Per questo Pinto oggi volerà a Torino. Proverà a capire se sarà possibile chiudere per Dybala e far sognare la piazza romanista.

