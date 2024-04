PIOLI: “Non è stato un Milan ad alti livelli, sono deluso. La Roma ha avuto più qualità ma potevamo tenerle testa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Abbiamo visto complimentarsi con i giocatori della Roma nel finale. Cosa è successo al Milan?

“La Roma ha meritato, ha messo in campo più qualità di noi, in tutte e due le partite abbiamo avuto le stesse situazioni forse noi qualcosa in più ma non siamo riusciti a segnare, così come nel secondo tempo. Sono state due partite non all’altezza e non di qualità per noi”.

Non hanno risposto alcuni giocatori come si aspettava?

“Sì, mi aspettavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere. Non sono soddisfatto”.

I giocatori sotto la spicchio dei tifosi dopo la gara?

“I tifosi hanno ricordato quanto sarà importante la gara di lunedì e non saranno stati sicuramente contenti della partita di oggi”:

Il futuro?

“Il futuro sarà pensare alla prossima partita, le somme si tirano alla fine. Sarà sicuramente un appuntamento importante, quest’anno non siamo inferiori rispetto alla scorso anno nelle competizioni europee. Dobbiamo puntare a fare meglio in campionato, dobbiamo dimostrare di avere subito una reazione e di fare un grande derby”.

STEFANO PIOLI A SKY SPORT

180 minuti deludenti per questo Milan:

“Il Milan ha messo dentro più qualità e determinazione, ha passato il turno meritatamente”.

Come mai?

“C’è un po’di tutto dentro. Sicuramente ci è mancata un po’ di qualità. Al di là del fatto che forse non abbiamo creato chiarissime occasione da gol, però ci sono state tante volte che siamo arrivati dentro l’area. Potevamo segnare di più, soprattutto stasera sfruttando la superiorità numerica. Non ci siamo riusciti perché non abbiamo avuto quella qualità e quella determinazione che servivano per ribaltare il risultato”.

Non abbiamo visto un Milan carico:

“Dovevamo essere molto più lucidi, più attenti, più intensi nel far girare la palla. Non dovevamo forzare le giocate e giocare il secondo tempo nella loro metà area. Non sempre ci siamo riusciti, poi quando ci sono capitate occasioni non abbiamo avuto la qualità per finalizzarle”.

Come mai questi due gol presi subito?

“Nel primo gol non abbiamo preso l’inserimento di Mancini. Poi lui ha fatto una gran giocata, anche Pellegrini. Hanno fatto due tiri, hanno preso il palo e poi il tiro di Dybala. Loro hanno avuto più qualità e sono stati più decisi nelle giocate decisive. Non siamo stati di un livello alto, come invece pensavo di poter essere”.

Qualche errore di troppo dei singoli:

“Dopo una sconfitta del genere, non si può parlare di singoli. Io credo che noi possiamo fare molto meglio. Bisogna dare meriti alla Roma, che ha giocato molto bene. Potevamo tenergli testa e uscire da questo doppio confronto con risultati diversi. Non abbiamo giocato al nostro livello e questo poi ci penalizza. Non concediamo molto, ma quando concediamo subiamo. E quindi si deve essere più attenti. Se abbiamo fatto 40 tiri e poi abbiamo fatto un solo gol, significa che è mancata la qualità”.

Continua…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!