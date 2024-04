ROMA-MILAN 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Milan anche all’Olimpico col punteggio di 2 a 1 e strappa con pieno merito il pass per le semifinali di Europa League.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i rossoneri nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League:

Svilar 6 – Il Milan lo impensierisce poche volte. Sul gol di Gabbia, ininfluente, non ha colpe.

Celik 5 – Commette un’ingenuità con quell’intervento rischioso su Leao che riapre una partita chiusa. Peccato.

Mancini 8 – Serie positiva clamorosa. Segna l’ennesimo gol decisivo, poi giganteggia in area respingendo gli assalti rossoneri.

Smalling 7 – Tornato ai vecchi livelli di rendimento. Rende inoffensivo Giroud.

Spinazzola 6,5 – L’espulsione di Celik ne condiziona la partita, bada a difendere e lo fa con attenzione.

El Shaarawy 7,5 – Grande partita del Faraone, che si ripete dopo la splendida prestazione di San Siro. Quantità e qualità al servizio della squadra.

Bove 6,5 – Ringhia su tutti gli avversari, prezioso in mezzo al campo specie quando la partita della Roma diventa prettamente difensiva. Dall’82’ Renato Sanches sv.

Paredes 6,5 – Schermo difensivo, catalizza palloni e respinge

Pellegrini 7,5 – Partita da capitano vero. Coglie un palo clamoroso prima del gol di Mancini, poi si esalta giocando a tutto campo. Dall’82’ Angelino sv.

Dybala 7,5 – Solita classe immensa. Realizza un gol da urlo con un sinistro a giro che stava tagliando le gambe al Milan prima del rosso a Celik che ha riacceso le speranze rossonere. A quel punto De Rossi sceglie di sacrificare lui per rinforzare la difesa. Dal 42′ Llorente 7 – Entra per dare più peso alla difesa dopo l’espulsione di Celik, gioca una partita impeccabile.

Lukaku 6,5 – Il suo infortunio è stata una iattura: in palla, si vedeva che la sua presenza in campo stasera sarebbe stata decisiva. La speranza è che il suo infortunio non sia nulla di grave. Dal 28′ Abraham 6 – Lotta come un leone, dispensa anche qualche bella giocata ma fallisce clamorosamente un pallone ghiotto a due passi da Maignan. Le sensazioni però restano positive.

DANIELE DE ROSSI 8 – La Roma vince anche il ritorno, e lo avrebbe fatto con maggior scioltezza se non fosse rimasta in dieci per due terzi di partita. Eliminare il Milan è un risultato di grande prestigio, così come l’aver raggiunto le semifinali di Europa League.

