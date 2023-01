PIOLI: “Risultato amaro, meritavamo di vincere. Ci siamo incasinati la vita da soli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato a San Siro contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni dei giornalisti:

I cambi?

“Avevano l’obiettivo di sostituire i calciatori stanchi. Ho messo un centrocampista di peso come Pobega e un centrale in più come Gabbia per alzare la linea difensiva. È chiaro che l’obiettivo era diverso, è un peccato non aver vinto una partita giocata così bene”.

Cosa dirà alla squadra?

“Dobbiamo continuare così, ma le partite finiscono al 95’ e ci vuole tanta attenzione. Sapevamo che la Roma fosse molto forte sulle palle inattive, tanto che avevamo alzato i centimetri con Pobega e Gabbia, ma serviva più attenzione. Le partite sono così ed è difficile parlare con la squadra. Abbiamo giocato bene fino all’87’, meritavamo di vincere. Ci siamo incasinati la vita da soli”.

La sensazione è che la partita fosse nelle vostre mani.

“Dybala è stato furbo a cercare il fallo, noi siamo stati un po’ troppo aggressivi. La partita è cambiata con il loro gol e ci hanno provato fino alla fine. Bisognava difendere meglio su quelle situazioni. È difficile perché avevamo preparato bene la partita. Dispiace non aver portato i tre punti a casa. Cercheremo di migliorare ancora”.

Come state dal punto di vista dei recuperi e della condizione fisica?

“Non lo so, spero di recuperare qualcuno. La squadra sta bene, la sosta è stata lunga e si gioca ogni tre giorni, quindi le forze saranno poche per tutti. Abbiamo lavorato con attenzione e cura, ma giocando subito carichi fino a un certo punto perché devi essere brillante. La condizione fisica non è il problema, abbiamo giocato due ottime partite. Il risultato di oggi non era quello che speravamo, ma lavoreremo per migliorare”.

Sono due punti persi per quanto riguarda la corsa al titolo.

“È un risultato amaro. Non stiamo guardando il Napoli, ma le nostre prestazioni. Sappiamo che dobbiamo vincere tante partite per lottare per lo scudetto. Oggi non volevamo solamente un punto”.