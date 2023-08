PIOLI: “Siamo il Milan, giochiamo sempre per vincere. La Roma? Forte anche senza Lukaku e Dybala”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma di venerdì sera, ore 20:45, allo Stadio Olimpico:

Roma-Milan sarà la partita spartiacque della stagione?

“Per noi ogni partita deve essere quella della svolta. Siamo il Milan e giochiamo per vincere. La Roma è forte, ha solo un punto ma nelle prime due gare ha avuto numeri importanti. Noi vogliamo dare continuità alle prime due vittorie”.

Che Milan si aspetta?

“Noi vogliamo giocare sempre un certo tipo di calcio, sono gli avversari che cambiano. Noi puntiamo a limare i nostri errori: dovremo essere attenti e precisi, facendo la partita e non subendola”.

Ci sarà un urto emotivo nella partita di domani? E che gara si aspetta?

“Servono sempre calma e lucidità, accompagnate da determinazione e attenzione. Non dovremo smettere di guardare avanti e di trovare zone di campo in cui avere superiorità numerica”.

C’è qualcosa che le piace nelle altre squadre?

“Finora ho guardato solo le nostre avversarie, durante la pausa vedrò anche le altre. Al momento sono concentrato solo sulla partita di domani”.

Il fatto che Lukaku sia andato alla Roma complica la trasferta di domani?

“A livello di ambiente cambia poco perché la Roma fa sold out da tanto tempo. Noi lavoriamo per giocare queste partite in stadi così, queste cose non ci spaventano ma ci stimolano”.

Non ci sarà Dybala, quanto pesa la sua assenza?

“La Roma è forte con o senza Dybala e Lukaku. È una squadra organizzata, molto fisica e pericolosa. Concede poco ed è forte sulle palle inattive: dovremo essere preparati”.

Cosa porta Lukaku alla Roma?

“Sulla carta è un acquisto importante, poi vedremo cosa dirà il campo”.

Giocare prima degli altri sarà un problema?

“Per come vedo i miei no, preferisco giocare in anticipo piuttosto che in posticipo. In questo momento la squadra sta bene di gambe e di testa”.

Come affronterete la Roma?

“Rispetto alla partita dell’anno scorso sono cambiate tante cose. Molto dipenderà dagli spazi che ci lasceranno, ma l’idea è quella di essere aggressivi senza palla. Vedremo, bisognerà essere attenti”.