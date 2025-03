PISILLI: “Stadio surreale, avevo i brividi. Contentissimi per Shomurodov, è in un momento d’oro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Athletic Bilbao. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata degli ottavi di finale di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Tanti giovani oggi in campo.

“Penso sia una cosa molto positiva. Se i ragazzi li metti prima a giocare partite così importanti penso crescano prima e aumentino prima il loro livello”.

Che tipo di gara è stata a centrocampo?

“Loro sono una grande squadra. Nel primo tempo ci siamo studiati parecchio, anche se abbiamo avuto due buone occasioni senza rischiare molto. Nel secondo siamo stati bravi a reagire alle difficoltà dopo il gol subito”.

Che emozione hai provato questa sera?

“Lo stadio per me è stato qualcosa di surreale, avevo i brividi dal riscaldamento. Quando la gente è così carica, vedere tutte quelle bandiere ti da una carica che è difficile da spiegare ma ti da quella spinta in più che ti aiuta veramente tanto”.

Che avete detto a Shomurodov?

“Eldor è in un momento d’oro e siamo tutti contentissimi perché è una bravissima persona e un grande calciatore”.