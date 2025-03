ROMA-ATHLETIC CLUB 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte in rimonta l’Athletic Club per 2 a 1. I baschi si illudono con Inaki Williams, ma prima Angelino e poi Shomurodov nel recupero condannano gli spagnoli.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i baschi nella gara di andata degli ottavi di finale dell’Europa League:

Svilar 6,5 – Mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa si vede più per le uscite che per vere e proprie parate.

Celik 7,5 – Si conferma ad alti livelli, e stasera va anche oltre. Difensivamente perfetto, si concede il lusso di servire l’ennesimo assist per il pari di Angelino.

Mancini 6,5 – Fatica nel duello fisico contro un centravanti della stazza di Sannadi, ma vince il confronto ai punti.

Ndicka 6 – Clienti scomodi, lui lotta e porta a casa la prestazione. Un po’ spaesato sull’angolo che porta al gol di Inaki.

Rensch 6,5 – Piedi educati e qualche buona discesa nel primo tempo. Dal 60′ Saelemaekers 6,5 – Nel finale pesca l’assist che vale la vittoria.

Pisilli 6,5 – Discreta partita del giovane centrocampista giallorosso. Bello il lancio col quale manda in porta Dovbyk nel primo tempo. Nella ripresa alterna cose buone ad altre meno. Dal 78′ Konè sv.

Cristante 6,5 – Ci mette esperienza e fisicità. Recupera tanti palloni preziosi in mezzo al campo.

Angelino 7 – Poco servito dai compagni nel primo tempo, controllato a vista dai baschi. Nella ripresa però cala l’ennesimo jolly, andando a segno anche col destro. Decisivo.

Dybala 7 – In forma eccellente, infiamma il pubblico con giocate sopraffine. Quella traversa interna colpita nel finale di primo tempo grida ancora vendetta. Cala fisiologicamente nella ripresa. Dal 70′ Soulè 6 – Cerca di infiammare il pubblico ma non pesca il jolly.

Baldanzi 6,5 – Partenza lenta, poi cresce col passare dei minuti. Serve con intelligenza la palla del possibile vantaggio a Dybala. Nella ripresa però fallisce clamorosamente un’occasione ghiottissima. Dal 60′ El Shaarawy 6 – L’impegno c’è, ma non incide quanto ci si aspettava.

Dovbyk 5,5 – Sfortunato. Scivola clamorosamente al momento di battere in porta, fallendo un’occasione d’oro che si era costruito con forza. Ancora troppo altalenante. Dal 70′ Shomurodov 7,5 – Fa impazzire l’Olimpico con un gol pesantissimo da centravanti puro. E’ il suo momento magico.

CLAUDIO RANIERI 7,5 – Ruota la squadra dando spazio a tutti senza cali di prestazione. Vittoria bella e importante quella di stasera, frutto di una squadra che ci crede e non molla mai.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini