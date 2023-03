Pjanic: “Sogno una finale Roma-Juve in Europa League. Zaniolo? La Turchia gli farà bene”

NOTIZIE AS ROMA – Miralem Pjanić ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’ex centrocampista di Roma e Juventus, attualmente negli Emirati Arabi dove indossa la maglia dello Sharjah, ha parlato della possibilità che le due squadre possano affrontare in finale di Europa League e dell’avventura di Zaniolo in Turchia. Queste le sue parole:

Sulla finale di Europa League.

“Mi auguro che i bianconeri passino il turno di Europa League. Sogno una finale Juve-Roma a Budapest”.

Su Zaniolo.

“Credo che abbia fatto la scelta giusta andando al Galatasaray. La Turchia gli farà bene, lo dico per esperienza personale. È giovane e possiede un potenziale enorme: gli auguro di ritrovare la serenità. E se lavora duro, poi le big italiane torneranno su di lui”.

Fonte: Gazzetta dello Sport