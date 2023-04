Prestiti in gol, la Roma sorride

AS ROMA NEWS – Una giornata particolarmente positiva per i giocatori della Roma in prestito, o ancora parzialmente nell’orbita giallorossa, quella appena trascorsa.

Tiago Pinto può sorridere dopo domeniche piuttosto avare di soddisfazioni. E’ tornato a segnare Justin Kluivert, in gol su rigore, nel pareggio interno del Valencia contro il Rayo Vallecano.

In rete anche Carles Perez: lo spagnolo sta vivendo un periodo decisamente fortunato con la maglia del Celta, e anche domenica scorsa ha proseguito il momento magico con un bel gol realizzato nel 3 a 1 sul campo dell’Espanyol.

Soddisfazione anche per Eldor Shomurodov, che ha trovato la prima marcatura con lo Spezia: l’uzbeko, approfittando della squalifica di Nzola, torna a giocare titolare, ha realizzato con un bel tocco a scavalcare il portiere avversario la rete del pareggio contro la Salernitana.

Continua a segnare Zan Celar, attaccante ceduto al Lugano su cui la Roma vanta una corposa percentuale sulla futura rivendita: per lo sloveno 13esimo gol in stagione nel campionato svizzero, terzo miglior marcatore della Super League.

Non troppo felice invece la prestazione di Bryan Reynolds con il Westerlo: alcuni errori dell’americano contribuiscono alla sconfitta interna contro lo Chaleroi. Gioca solo uno scampolo di partita un sempre più deludente Villar, mentre Matias Vina resta in panchina nella vittoria del Bournemouth sul Fulham.

Giallorossi.net – G. Pinoli