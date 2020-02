Primavera, Roma in altalena: col Napoli finisce 3 a 3 dopo tante emozioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera pareggia per 3 a 3 il match casalingo di campionato di questo pomeriggio giocato al Tre Fontane contro il Napoli.

Partita vivacissima e ricca di colpi di scena: parte fortissimo la Roma che va in gol con Trasciani (9′) dopo un rocambolesco e fortunoso rimpallo su calcio d’angolo. Al 32′ arriva il raddoppio di Calafiori, a segno con un bel sinistro dopo una sponda di Tripi.

Ma lì arriva quello che non ti aspetti: il sorpasso del Napoli nel giro di dieci minuti fa ben tre gol ribaltando il risultato prima dell’intervallo. Segnano Vianni (doppietta) e Labriola portando gli ospiti in vantaggio a fine primo tempo.

Nella ripresa però arriva quasi subito il pareggio di Estrella, in gol di testa anche stavolta dopo un cross dalla bandierina. La Roma prova anche a trovare la rete del definitivo controsorpasso ma non riesce a sfondare il muro degli azzurri. Finisce 3 a 3, altra gara buttata via dai giallorossi.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion; Parodi, Trasciani (C) (79′ Buttaro), Bianda, Calafiori; Simonetti (83′ Satriano), Tripi (83′ Darboe), Nigro (46′ Bove); D’Orazio [C], Felipe Estrella, Zalewski (79′ Ciervo).

A disp.: Boer (GK), Pleśnierowicz, Semeraro, Bamba, Milanese, Astrologo, Tomassini.

All.: De Rossi.

SSC NAPOLI (4-2-3-1) : Idasiak; Zanon, Zanoli (C), D’Onofrio, Costanzo; Ceparano, Sami; Vrikkis (72′ Cioffi), Labriola (64′ Mamas), Marrazzo (83′ D’Amato); Vianni (83′ Virgilio).

A disp.: Mancini (GK), Potenza, Tsoungui, Cavallo, Bozhanaj.

All.: Angelini.

Arbitro: Sig. Antonino Costanza di Agrigento.

Assistente 1: Sig. Gabriele Nuzzi di Valdarno.

Assistente 2: Sig. Dario Garzelli di Livorno.

Marcatori: 9′ Trasciani (AS Roma), 32′ Calafiori (AS Roma), 36′ Vianni (SSC Napoli), 37′ Labriola (SSC Napoli), 45’+1+1 Vianni (SSC Napoli), 49′ Felipe Estrella (AS Roma).

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1+1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 11-1. Temperatura: 18°C (Soleggiato).

