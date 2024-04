PRIMAVERA: Sampdoria-Roma 0-2. I ragazzi di Guidi blindano il secondo posto

AS ROMA NEWS – Altra vittoria per la Roma Primavera che questo pomeriggio passa sul campo della Sampdoria per 2 a 0.

Gara decisa negli ultimi minuti di partita: Keramitsis la sblocca con un preciso colpo di testa, poi è Mannini a chiudere i conti ribattendo in rete un pallone calciato da Cherubini e respinto inizialmente dal portiere avversario.

Grazie a questo risultato la squadra di Guidi blinda il secondo posto in classifica in attesa dei playoff.

IL TABELLINO DEL MATCH

SAMPDORIA: Scardigno; Buyla (72′ Malanca), Lotjonen, D’Amore; Georgiadis (86′ Genovese), Alesi, Uberti, Conti (86′ Thiago), Langella; Ovalle Santos (79′ Pozzato), Polli (79′ Leonardi).

A disp.: Gentile, Valisena, Costantino, Thiago Gomes Scarpino, Chiesa, Zeqiraj, Marchese.

All.: Pastorino.

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Chesti (63′ Golic), Reale (63′ Oliveras); Pagano, Romano (88′ Levak), Pisilli; Costa (75′ Marazzotti), Alessio (88′ Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, D’Alessio, Vetkal, Mlakar, Graziani.

All.: Guidi.

Arbitro: Andrea Calzavara. Assistenti: Giuseppe Lipari – Doriana Isidora Lo Calio.

Reti: 84′ Keramitsis, 87′ Mannini.

Note: ammoniti Alesi (S), Keramitsis (R), Leonardi (S). Recupero: 2′ pt, 6′ st.