SERIE A: Atalanta-Roma confermata domenica 12 maggio (ore 20:45). Il club giallorosso: nuovo colpo all’integrità del campionato

AS ROMA NEWS – La Lega Calcio non ha dato ascolto alle richieste della Roma, confermando la data del match contro l’Atalanta a domenica 12 maggio. Lo scontro diretto per la Champions si giocherà alle 20:45.

Questi gli orari e programmazione televisiva completa della trentaseiesima giornata della Serie A. Di seguito il programma completo:

Venerdì 10 maggio

Ore 20.45 FROSINONE−INTER

Sabato 11 maggio

Ore 18.00 NAPOLI−BOLOGNA DAZN

Ore 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

Domenica 12 maggio

Ore 12.30 LAZIO-EMPOLI DAZN/SKY

Ore 15.00 GENOA−SASSUOLO DAZN

Ore 15.00 HELLAS VERONA-TORINO DAZN

Ore 18.00 JUVENTUS−SALERNITANA DAZN

Ore 20.45 ATALANTA-ROMA DAZN

Lunedì 13 maggio

Ore 18.30 LECCE-UDINESE DAZN

Ore 20.45 FIORENTINA-MONZA DAZN/SKY

Intanto Filippo Biafora de Il Tempo fa sapere come la Roma ritenga che l’aver fissato la sfida con l’Atalanta di domenica sia un nuovo colpo all’integrità del campionato. Da Trigoria fanno notare che ancora non c’è alcuna risposta sulla data di recupero di Atalanta- Fiorentina.