Primavera, un Riccardi scatenato distrugge il Cagliari: tre gol e un assist nel 5 a 1 ai sardi

ULTIME AS ROMA – Un super Riccardi trascina la Roma Primavera in campionato: il Cagliari viene travolto in casa col punteggio di 5 a 1 e il dieci giallorosso realizza una tripletta.

E pensare che a passare in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco sono i padroni di casa, a segno con Gagliano, ma è Riccardi a ristabilire la parità con uno splendido destro dalla distanza.

Sempre il capitano giallorosso firma il sorpasso, trasformando il calcio di rigore conquistato da Tall che vale il 2-1 giallorosso. La Roma domina il primo tempo e sigla il tris con Darboe di testa, imbeccato, manco a dirlo, da Riccardi.

Nella ripresa i giallorossi gestiscono e calano il poker con Tall prima della tripletta di Riccardi, questa volta a segno col sinistro. Anche per la Primavera giallorossa sarà un dolce Natale. (Giallorossi.net – G. Pinoli)

IL TABELLINO DEL MATCH

CAGLIARI: Piga; Porru, Carboni, Boccia, Aly (85′ Cancellieri); Kanyamuna (73′ Desogus), Ladinetti, Lombardi (51′ Cossu); Gagliano, Marigosu, Contini.

A disp.: Atzeni, Acella, Iovu, Cusumano, Zinfollino, Conti, Dore, Fucci, Manca.

All.: Canzi.

ROMA: Zamarion; Buttaro, Bianda (87′ Plesnierowicz), Trasciani, Semeraro; Darboe (87′ Providence), Tripi, Chierico (71′ Milanese); Riccardi, Tall (78′ Zalewski), D’Orazio (87′ Satriano).

A disp.: Boer, Ndoaye, Muteba, Silipo, Bamba, Agostinelli.

All.: De Rossi.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Conti-Galimberti.

Reti: 4′ Gagliano (C), 14′ e 31′ rig. e 93′ Riccardi (R), 41′ Darboe (R), 61′ Tall (R).

Note: ammoniti: Piga (C), Darboe (R), Chierico (R), Marigosu (C), Trasciani (R), Desogus (C), Gagliano (C). Espulso: Ladinetti (C). Recupero. 2′ pt; 5′ st.