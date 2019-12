Ufficiale: Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton, contratto fino al 2024

ALTRE NOTIZIE – Carlo Ancelotti sbarca ufficialmente in Premier League e diventa il nuovo allenatore dell’Everton. Ad annunciarlo è il club inglese con un comunicato ufficiale.

L’ex allenatore del Napoli ha firmato per quattro anni e mezzo, accordo che durerà fino al 2024. Il nuovo tecnico assisterà come spettatore alla partita di oggi contro l’Arsenal prima di incontrare i giocatori e assumere il suo nuovo ruolo da domani. La prima partita di Ancelotti in panchina sarà il match casalingo contro il Burnley il giorno di Santo Stefano.

“Questo è un grande club con una storia ricca e una base di fan davvero appassionata – ha dichiarato l’allenatore al sito della sua nuova squadra -. C’è una visione chiara da parte del proprietario e dei dirigenti per ottenere vittorie e trofei. Sono entusiasta della prospettiva di poter lavorare con tutti al club per contribuire a trasformare quella visione in realtà”.

Fonte: Repubblica.it