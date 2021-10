Primavera, una Roma spietata non dà scampo all’Atalanta: 0-3, in evidenza Volpato

AS ROMA NEWS – Nonostante l’assenza di Felix, aggregato da Josè Mourinho nella Roma dei grandi, la Primavera giallorossa continua a vincere.

Battuta l’Atalanta sul campo dei bergamaschi nel match di questo pomeriggio: è lo svedese Voelkerling-Persson ad aprire le marcature con un destro chirurgico dopo un assist perfetto di Volpato.

Il raddoppio giallorosso arriva sempre nel corso del primo tempo, e lo realizza Cherubini, salito dalla U18 per colmare il vuoto al centro dell’attacco, bravo a farsi trovare pronto sul tap-in vincente dopo la conclusione del solito Voelkerling-Persson.

Nella ripresa l’Atalanta cerca invano di riaprire la partita, ma la Roma tiene il campo senza particolari affanni. E nel recupero i giallorossi colpiscono ancora: a segnare stavolta è Pagano, freddo col sinistro a incrociare a battere il portiere avversario, innescato tanto per cambiare da Volpato, uno dei migliori in campo.

Finisce tre a zero per la Roma. Vince ancora la squadra di Alberto De Rossi, che rafforza il suo primato in classifica e conferma quanto di buono fatto fino ad ora.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

ATALANTA BC (3-4-1-2) : Dajcar; Del Lungo (69′ Lozza), Berto, Ceresoli; Renault G. [C] (82′ Bernasconi), Oliveri, Panada (C) (46′ Giovane), Zuccon; Sidibe (62′ Mediero); De Nipoti (82′ Pagani), Omar.

A disp.: Sassi (GK), Hecko, Guerini, Chiwisa, Fisic, Regonesi.

All.: Brambilla.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (C), Keramitsis; Missori (85′ Louakima), Faticanti, Tahirovic (85′ Di Bartolo), Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson (77′ Pagano), Cherubini.

A disp.: Berti (GK), Del Bello (GK), Dicorato, Ngingi, Bianchino, Verrengia, Falasca, Koffi, Pisilli.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig, Matteo Gualtieri di Asti.

Assistente 1: Sig. Rosario Caso di Nocera Inferiore.

Assistente 2: Sig. Andrea Torresan di Bassano del Grappa.

Marcatori: 17′ Voelkerling Persson (AS Roma), 40′ Cherubini (AS Roma).

Ammoniti: 32′ Panada (Atalanta BC), 81′ Rocchetti (AS Roma), 84′ Giovane (Atalanta BC).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 6-2. Temperatura: 16°C (Soleggiato).