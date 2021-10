AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 29 ottobre 2021:

Ore 12:20 – ROMA-MILAN, ARBITRA MARESCA – Sarà il signor Maresca della sezione di Napoli a dirigere Roma-Milan di domenica prossima. Al Var ci sarà invece Mazzoleni di Bergamo.

Ore 10:30 – OGGI IN CAMPO LA PRIMAVERA GIALLOROSSA – Oggi alle 15 la Roma Primavera sarà di scena sul campo dell’Atalanta: mancherà Felix, convocato in prima squadra, l’attacco sarà affidato allo svedese Voelkerling-Persson.

Ore 10:00 – SPINAZZOLA, VISITA DAL PROF. LEMPAINEN – Giornata importante per Spinazzola: arriverà oggi a Roma il prof. Limpainen e valuterà i progressi al tendine operato. Se tutto andrà per il meglio, il terzino punta a tornare in campo per il 9 dicembre, in occasione di Cska Sofia-Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 9:45 – INSIGNE: “PAREGGIARE A ROMA E’ TANTA ROBA” – Lorenzo Insigne torna a parlare del pareggio del Napoli sul campo della Roma in un’intervista a DAZN al termine della gara vintra contro il Bologna: “A Roma potevamo fare meglio, ma pareggiare lì è tanta roba. Ci sta pareggiare all’Olimpico, non possiamo vincere tutte le partite”.

Ore 9:30 – PARLA FRIEDKIN: “NOI CUSTODI DELLA ROMA” – Ryan Friedkin, vice-presidente del club giallorosso, ha fatto sentire la sua voce parlando alla festa organizzata a Trigoria per i dipendenti: “Non mi piace la parola “proprietari”, noi siamo i custodi della Roma…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – FRATTESI: “DA ROMANISTA SAREI VOLUTO RESTARE” – Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo cresciuto nella Primavera della Roma, parla alla Gazzetta dello Sport: “Da romanista sarei voluto restare, ma…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – DA KUMBULLA A SCHICK, RESE NOTE TUTTE LE COMMISSIONI – Nell’ultimo bilancio pubblicato dalla Roma sono state rese note le commissioni pagate per i giocatori acquistati e ceduti, spesso milionarie…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – FELIX SCALA GERARCHIE – Sembra aver convinto tutti il giovane attaccante ghanese Felix. Anche Josè Mourinho, che pensa a un tandem d’attacco con Abraham che permetta all’inglese di avere più spazio… VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

