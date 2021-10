Primavera, Voelkerling e Volpato non bastano: l’Empoli ferma la Roma grazie a due calci di rigore

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera frena in casa: al Tre Fontane, nuovamente riaperto al pubblico, i giallorossi non riescono a superare l’Empoli campione d’Italia in carica.

Senza Felix, Missori e Tripi, aggregati in prima squadra, è lo svedese Voelkerling Persson a trascinare i suoi: prima offre l’assist a Volpato per il gol dell’uno a zero, poi nella ripresa, dopo il pari toscano, riporta avanti i suoi con un piatto destro.

In mezzo però ci sono due calci di rigore fischiati dal direttore di gara a favore dell’Empoli, il secondo per un fallo di mano molto contestato dallo stesso Alberto De Rossi: dal dischetto Degli Innocenti esegue entrambi i penalty alla perfezione.

Nel finale assalto dei giallorossi, sempre alla ricerca della vittoria, ma senza successo. Finisce due a due: la Roma deve accontentarsi del pari, ma la vetta della classifica resta ancora a disposizione dei giallorossi.

Redazione Giallorossi.net

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis (84′ Tahirovic) ; Louakima (66′ D’Alessio), Di Bartolo, Faticanti, Rocchetti (72′ Falasca); Volpato (84′ Cherubini); Voelkerling Persson, Koffi (46′ Pagano)

A disp.: Berti, Baldi, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Vetkal, Liburdi.

All.: De Rossi.

EMPOLI FC (4-3-1-2) : Hvalič; Boli (76′ Morelli), Pezzola, Evangelisti, Rizza; Bonassi (46′ Fazzini), Degli Innocenti, Ignacchiti; Baldanzi; Ekong (73′ Logrieco), Villa (63′ Magazzu).

A disp.: Biagini, Fontanelli, Rossi, Toccafondi, Guarino, Heimisson, Renzi, Indragoli.

All.: Buscè.

Arbitro: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistente 1: Sig. Andrea Nasti di Napoli.

Assistente 2: Sig. Amedeo Fine di Battipaglia.

Ammoniti: Di Bartolo, Keramitsis, Morichelli, Faticanti, Magazzu

Espulsi: