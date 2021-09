Prime critiche a Zaniolo. E lui “spegne” i social

AS ROMA NEWS – Il mondo del calcio è così. Ci vuole un attimo a passare da fenomeno a brocco. E’ l’amara realtà che comincia a scoprire anche Nicolò Zaniolo, criticato per la prima volta dai tifosi sui social per il suo avvio di stagione stentato.

A scriverlo oggi sono sia Leggo (F. Balzani), che il Corriere della Sera (G. Piacentini). E poco importa se Zaniolo è reduce da due infortuni gravissimi occorsi uno di seguito all’altro, e che lo hanno tenuto per quasi due anni lontano dai campi, nel momento chiave della sua crescita come calciatore.

Sono bastate tre o quattro partite senza segnare per far storcere la bocca a qualcuno. La prova di Verona, la peggiore di questo avvio di stagione, ha fatto il resto. E così il giocatore ha deciso di “spegnere” i social.

Zaniolo vuole tornare a essere il giocatore che ha fatto innamorare i suoi tifosi, ma per farlo ha bisogno di tempo, di partite giocate, di duro lavoro e di concentrazione. Per questo ha deciso di dare un taglio ai social, almeno per il momento, e pensare solo a tornare al massimo della forma.