Roma, reagisci: Mou prepara la riscossa contro l’Udinese

AS ROMA NEWS – Mourinho prepara la reazione. Il passo falso di Verona non deve intaccare quanto di buono è stato fatto fino alla gara del Bentegodi. La Roma ha l’occasione per rilanciarsi immediatamente nella gara di dopodomani sera contro l’Udinese, e avrò il pubblico dalla sua parte.

L’Olimpico infatti sarà di nuovo pieno di tifosi pronti a sostenere la squadra. Mourinho sa di godere della totale fiducia non solo della dirigenza e dei suoi giocatori, ma anche dei romanisti, che a lui si affidando per vedere finalmente una squadra vincente.

L’allenatore, dopo il ko di Verona, non ha scaricato i suoi ragazzi davanti ai microfoni dei cronisti, ma anzi li ha lodati per l’impegno messo in campo. Per questo ha voluto comunque dare loro un giorno libero: la squadra lo segue, e sarebbe inutile stressare i calciatori, che stanno seguendo il tecnico al 100%.

Da oggi però si riparte a tutta: Mourinho lavorerà sulla testa dei ragazzi, ma anche su tutti gli errori commessi domenica contro i gialloblu. Tante le cose da migliorare, sia in fase difensiva che nelle ultime scelte fatte in attacco. E contro l’Udinese lo Special One spera di vedere dei progressi, ma soprattutto una reazione mentale forte al passo falso di Verona.

Troppe volte in passato la Roma si è fatta travolgere dalle proprie insicurezze, finendo per perdere punti pesantissimi che hanno poi compromesso gli obiettivi in campionato. Quest’anno la cosa non deve ripetersi. Mou vuole che la delusione si trasformi in energia positiva. E lui sa come fare.

Giallorossi.net – A. Fiorini