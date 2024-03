Primo stop per Lukaku: ecco il problema di Big Rom. Può tornare dopo la sosta

NOTIZIE AS ROMA – Ebbene sì, anche lui può farsi male. L’inossidabile Romelu Lukaku, sempre presente da quando veste la maglia della Roma, è costretto al suo primo vero stop.

Colpa di un vecchio problema all’anca destra, che si porta dietro dai tempi dell’Inter e che si è riaffacciato dopo la partita contro la Fiorentina. Un’infiammazione che deriva probabilmente da un problema tendineo che poi svolge azioni sul movimento dell’articolazione dell’anca.

Tutti si chiedono per quanto tempo Romelu dovrà restare a riposo. Ieri mister De Rossi non si è sbilanciato, ma dallo staff medico lo hanno rassicurato: teoricamente il belga potrebbe tornare a disposizione già per la sfida contro il Sassuolo. Ma come ha detto anche De Rossi, è sempre meglio monitorare la situazione giorno per giorno prima di dare una data di rientro certa.

E allora non è così illogico pensare che Lukaku qualora si sentisse meglio potrebbe essere convocato per la sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico, ma partire inizialmente dalla panchina per evitare ulteriore stress.

Fonte: Corriere dello Sport

