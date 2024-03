Roma nella tana del Brighton con vista sui quarti

AS ROMA NEWS – Il 4 a 0 dell’andata è un vantaggio troppo grande per essere sperperato. Ma nella tana del Brighton ci sarà da lottare per portarsi a casa la qualificazione. Molto, se non tutto, dipenderà da cosa accadrà nella prima parte di match.

Gli inglesi, che credono nel miracolo, dovranno attaccare a testa bassa, tenendo la difesa altissima, un modo di giocare che adottano praticamente sempre ma che stasera all’Amex Arena sarà ancora più estremo. La Roma dovrà essere capace di arginare la sfuriata del Brighton, e colpire in contropiede senza pietà.

Se i giallorossi riusciranno a reggere e magari anche a segnare un gol nella prima mezzora, le velleità di De Zerbi e i suoi sarebbero quasi certamente azzerate. Se invece fosse il Brighton a segnare subito una rete, la partita potrebbe complicarsi, e a quel punto la gestione del match sarebbe sicuramente più difficile.

Di sicuro stasera non vedremo, com’è giusto che sia, una Roma che baderà solo a difendersi: non è nel DNA di De Rossi schierare una squadra che piazzi il pullman davanti la porta. Giocare tutti chiusi nella propria area significherebbe consegnarsi all’avversario e rischiare l’imbarcata.

L’organizzazione di gioco, la maturità dei propri calciatori, e il cospicuo vantaggio dell’andata dovranno essere fattori importanti su cui costruire il passaggio ai quarti. Daniele De Rossi, perso Lukaku per un problema all’anca, punterà sulla freschezza di alcune seconde linee: la velocità di Azmoun negli spazi può essere un fattore da sfruttare.

Dopo l’eliminazione dell’Inter di ieri, la pattuglia azzurra in Europa si è assottigliata di molto. La Roma però ha tutte le carte in regola per arrivare ancora una volta tra le prime otto questa coppa. Un risultato che confermerebbe la crescita a livello internazionale di una squadra che non ha mai abbandonato il sogno di giocarsi la terza finale consecutiva. La strada è ancora lunga. Prima c’è da fare fuori il Brighton di De Zerbi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

