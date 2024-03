Pruzzo, Boniek e Giannini in coro: “Totti sbaglia, Dybala per sempre”. Ma la Roma prende tempo

NOTIZIE AS ROMA – Su una cosa sono tutti d’accordo: quando parla Francesco Totti, il clamore mediatico è sempre a livelli altissimi. E così è bastata una frase, non troppo tenera, all’indirizzo di Dybala per scatenare un dibattito a Roma.

Dibattito su cui oggi sono intervenuti tre ex giocatori giallorossi, i cui pensieri vengono riportati oggi sulle pagine de Il Messaggero. A cominciare dall’altro ex capitano e dieci della Roma, Giuseppe Giannini: “Ognuno ha i suoi punti di vista. Dovessi decidere io, è un giocatore che terrei, i campioni non li manderei mai via“.

Si accoda Zibì Boniek: “Dybala vorrei averlo sempre con me. Io di uno come lui non mi privo”. Dello stesso avviso Roberto Pruzzo: “L’argentino me lo terrei sempre. Anche se gioca un po’ di meno, secondo me è il giocatore migliore che c’è nel nostro campionato. È capace di monetizzare al massimo le prestazioni”.

A gennaio ci aveva fatto un pensiero concreto l’Atletico Madrid dell’amico Morata ma poi alcune operazioni in uscita non andate in porto dei Colchoneros avevano bloccato tutto. Nelle ultime settimane si è fatto vivo l’Aston Villa in Premier ma soprattutto il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, oltre alle solite sirene provenienti dall’Arabia che lo lusingano ormai da un anno. Ad oggi, da Trigoria, di certo c’è che la Ceo Souloukou, in costante contatto con l’entourage del campione argentino, sta prendendo tempo.

Fonte: Il Messaggero

