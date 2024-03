Svilar boom, valore già quasi triplicato. Con lui la Roma ha risolto il problema tra i pali

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’esplosione di Mile Svilar è un vero toccasana per la Roma, che in estate si sarebbe dovuta mettere alla ricerca di un nuovo portiere a cui affidare i pali della squadra del prossimo anno.

Terminata l’era Rui Patricio, che lascerà Trigoria a scadenza di contratto, nella Roma si erano già accesi i fari su possibili candidati per il ruolo di portiere titolare: Falcone, Carnesecchi e Di Gregorio i nomi più gettonati fino a qualche settimana fa, prima che Svilar esplodesse sotto la guida di De Rossi.

Gettato nella mischia dal nuovo allenatore dopo poche partite sulla panchina giallorossa, Mile ha subito dimostrato di saperci fare: reattivo tra i pali, sicuro nelle uscite, bravo con i piedi e per di più abile pararigori, Svilar è riuscito tra coppa e campionato a diventare un beniamino del pubblico romanista. E di garantirsi il ruolo di titolare, presente e futuro, della Roma.

Il boom di Svilar, spesso tra i migliori in campo, sta coincidendo con la crescita esponenziale del suo valore di mercato: dai 4 milioni iniziali, adesso il belga naturalizzato serbo viene valutato 10 milioni di euro. Una cifra destinata a salire ancora da qui alla fine del campionato se le sue prestazioni continueranno a essere di questo tenore.

Il portiere, a dirla tutta, avrebbe voluto aggiungere anche un altro capitolo alla storia, quello legato alla nazionale e al Belgio, in cui aveva iniziato la carriera fino all’Under 21. Ma, dopo aver già scelto una volta la Serbia (ha il doppio passaporto), non gli è stato possibile per regolamento tornare indietro. Poco male. Il suo Belgio ora è la Roma, con cui vuole scalare le montagne: c’è una Champions da conquistare.

Fonte: Corriere dello Sport

