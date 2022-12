Qatar 2022, Argentina ai quarti: battuta l’Australia (2-1). Dybala resta ancora a guardare

AS ROMA NEWS – L’Argentina vola ai quarti di finale del Mondiale in Qatar senza incantare. La formazione di Scaloni ha battuto 2 a 1 l’Australia, guadagnandosi l’accesso al prossimo turno.

Partenza forte dei sudamericani che passano con Messi. Nella ripresa raddoppio di Julian Alvarez, ma a dieci minuti dalla fine l’autogol di Fernandez riaccende le timide speranze dei canguri.

L’Argentina però si difende con ordine e porta a casa la vittoria che vale il passaggio del turno: ai quarti l’albiceleste affronterà l’Olanda, che questo pomeriggio ha regolato 3 a 1 gli Usa.

Da segnalare come ancora una volta il giallorosso Paulo Dybala sia stato ignorato da Scaloni: nonostante i cinque cambi, l’attaccante è rimasto in panchina per tutto il match.

Giallorossi.net – F. Turacciolo