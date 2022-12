Qatar 2022, l’Argentina batte l’Olanda ai rigori: affronterà la Croazia in semifinale. Dybala sempre spettatore

AS ROMA NEWS – L’Argentina è la seconda semifinalista di questo mondiale in svolgimento in Qatar: battuta l’Olanda ai rigori dopo un quarto di finale combattutissimo.

Partenza forte dei sudamericani che sbloccano il match con Molina su assist di Messi, che poi nella ripresa raddoppia dal dischetto.

L’Argentina si rilassa, e l’Olanda la riprende nel finale: la doppietta di Werghorst manda la partita all’extra time. Nei supplementari l’abiceleste crea di più ma non trova il gol partita.

Si va ai rigori, e la spunta la squadra di Messi grazie all’ultimo e decisivo penalty realizzato da Lautaro Martinez. Il giallorosso Dybala ha ancora una volta osservato tutto il match dalla panchina.

In semifinale l’Argentina affronterà a sorpresa la Croazia e non il Brasile, sconfitto ai rigori da Modric e compagni.