Zaniolo promette: “Il 2023 sarà il mio anno, quello della svolta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ uno Zaniolo carico a pallettoni quello che si appresta a vivere una importantissima seconda metà di stagione con la maglia della Roma.

Il talento giallorosso, frenato dagli infortuni, non è ancora riuscito a imprimere una svolta alla sua carriera, tanto che a Trigoria si tentenna ancora ad assecondare le sue richieste per il rinnovo di contratto.

Zaniolo però non ha dubbi. E ai suoi amici e parenti, scrive oggi il Corriere dello Sport, ha ripetuto più volte una frase emblematica: “Il 2023 sarà il mio anno, quello della svolta per la mia carriera”.

In campionato il 22 non segna all’Olimpico da 1159 giorni, il 4 gennaio contro il Bologna può essere il momento per interrompere il digiuno. Vuole che sia l’inizio della svolta, per un 2023 da sogno, per consacrarsi e convincere i Friedkin a meritare il rinnovo del contratto e uno stipendio da top player. Zaniolo è pronto a decidere il suo destino.

Fonte: Corriere dello Sport