Wijnaldum fa progressi: adesso lavora in campo col pallone (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a fare progressi Gerorginio Wijnaldum, che sembra ormai essersi completamente messo alle spalle l’infortunio alla tibia.

Il centrocampista giallorosso è attualmente a Dubai dove sta lavorando duramente per tornare in buona condizione il prima possibile.

Gini anche oggi ha condiviso sui social alcuni scatti in cui viene ritratto sul terreno di gioco, intento ad allenarsi con il pallone. Un’importante novità per il calciatore, che ora mira a rientrare in campo a gennaio.

Mourinho spera di riaverlo molto presto in gruppo: negli ultimi giorni quasi tutti i quotidiani davano per probabile la convocazione di Wijnaldum per il mini ritiro in Portogallo di metà dicembre. Sarebbe il segnale di un immimente rientro in campo dell’olandese.