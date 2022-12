Qatar 2022, Mbappè show: la Francia manda a casa la Polonia di Zalewski

AS ROMA NOTIZIE – La Francia batte nettamente la Polonia col punteggio di 3 a 1 nell’ottavi di finale a gara secca del mondiale in corso di svolgimento in Qatar.

Decisivo un super Mbappè che prima offre a Giroud l’assist del gol del vantaggio, e poi realizza una doppietta di grande spessore per il tre a zero. Nel recupero Lewandowski segna su rigore la rete che serve solo per le statistiche.

I transalpini volano ai quarti di finale, torna a casa invece la Polonia di Zalewski, anche oggi partito in panchina, ma subentrato negli ultimi venti minuti di partita.