Roma, arrivano i soldi: il Valencia anticipa il riscatto di Kluivert. E ora Pinto…

AS ROMA NEWS – Finalmente una buona notizia sul fronte “esuberi” in casa Roma: l’olandese Justin Kluivert sta per cambiare casacca a titolo definitivo e diventare un giocatore del Valencia a tutti gli effetti.

L’esterno olandese ha convinto Gattuso, tanto da spingere l’allenatore a chiederne il riscatto anticipato già da gennaio: il club spagnolo dunque non aspetterà giugno per acquistare il giallorosso a titolo definitivo, ma anticiperà l’operazione a questo inverno.

Nelle casse della Roma finiranno dunque 10 milioni di euro, soldi benedetti per Tiago Pinto che con quei danari potrà pensare di accontentare Mourinho sul fronte acquisti sul mercato invernale.

I giallorossi manterranno inoltre una percentuale sulla futura rivendita di Kluivert. Questa clausola è una sorta di “firma” sugli affari di Pinto per aumentare gli incassi in prospettiva. Quello che spera ad esempio di fare con Mirko Antonucci, protagonista di una buona stagione al Cittadella in Serie B e a segno anche ieri a Marassi con il Genoa.

Fonte: Il Tempo