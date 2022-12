Roma, date e orari delle amichevoli in Portogallo: si parte col Cadice, si chiude con gli olandesi del Waalwijk

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di ritornare a lavorare a Trigoria il 12 dicembre, va definendosi il programma delle amichevoli della Roma in Algarve, prossima meta dei giallorossi in vista della ripresa del campionato.

Mourinho e i suoi arriveranno in Portogallo il 15 prossimo e già il giorno successivo ci sarà il primo test amichevole, fissato per il 16 dicembre alle ore 19 contro il Cadice, club spagnolo penultimo nella Liga.

Lunedì 19, sempre allo stesso orario, ci sarà il test contro il Casa Pia, attualmente quinto nel campionato portoghese.

Prima della partenza per tornare nella Capitale, la Roma scenderà nuovamente in campo per l’ultimo test amichevole contro gli olandesi del RKC Waalwijk, decimo in Eredivisie: la partita si giocherà il 22 alle 15. Tutte e tre le partite dovrebbero essere trasmesse da Dazn.

Fonte: Il Tempo