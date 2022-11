Qatar 2022, Polonia-Arabia Saudita 2-0: Zalewski resta in panchina per tutto il match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver giocato da titolare ed essere stato sostituito all’intervallo nel primo match del girone contro il Messico, Nicola Zalewski non è sceso in campo nella sfida tra la sua Polonia e l‘Arabia Saudita.

Il match è finito 2-0 per i polacchi con le reti, una per tempo, di Zielinski e Lewandowski.

Con questo risultato la Polonia vola in testa al girone a quota 4 punti, con l’Arabia Saudita dietro a quota 3 punti. Questa sera Argentina-Messico, l’altra sfida del gruppo C.