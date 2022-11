Serie A Femminile, ROMA-POMIGLIANO 2-0: Serturini e Giacinti regalano la settima vittoria di fila alle giallorosse

AS ROMA NOTIZIE – Altro successo per la Roma Femminile, che in campionato regola il Pomigliano con un gol per tempo.

Le giallorosse partono forte e impegnano spesso il portiere ospite Cetinja nel primo tempo, ma trovano la rete del vantaggio soltanto allo scadere della frazione con la conclusione da fuori di Serturini.

Nella ripresa il Pomigliano va vicino al pareggio con Amorim Dias, ma Ceasar compie un miracolo. Nel finale le giallorosse trovano il gol del definitivo 2-0 con Giacinti che deve solo spingere in porta una sponda di Haug su cross da sinistra di Haavi.

La Roma ottiene così il settimo successo di fila in campionato, portandosi momentaneamente a sette punti di vantaggio sulla Juventus seconda, che scenderà in campo domani contro il Como.