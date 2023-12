Qui Juve: Allegri col dubbio Chiesa, anche Locatelli in forse per la Roma. Out Alex Sandro

NOTIZIE AS ROMA – Anche la Juventus deve fare i conti con l’infermeria in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma di sabato prossimo.

Allegri spera di recuperare Chiesa, in forse per un fastidio al tendine rotuleo: se l’attaccante non dovesse farcela, spazio ancora a Kenan Yildiz, giovanissimo attaccante turco andato in gol domenica scorsa contro il Frosinone visto che anche Kean è out per un problema alla tibia.

A centrocampo il dubbio è legato alla presenza o meno di Locatelli, bloccato da una contusione all’anca: Allegri punta a riaverlo a disposizione per la Roma. Verso il forfait anche Alex Sandro, nessun problema invece per McKennie, che sarà titolare contro i giallorossi.

Squalificato Cambiaso, sulle fasce spazio a Weah e Kostic, mentre davanti Vlahovic, tornato al gol contro il Frosinone, sarà titolare e guiderà l’attacco bianconero.

Giallorossi.net – T. De Cortis