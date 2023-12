Spinazzola, futuro in Arabia: a gennaio l’addio è probabile. Le alternative di Mou per la sinistra

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Sembra essere più vicina la partenza di Leonardo Spinazzola, direzione Arabia Saudita, già dal prossimo gennaio.

Il terzino è in scadenza di contratto e la Roma non sembra intenzionata a rinnovarglielo. Per questo, scrive calciomercato.com, la cessione del calciatore potrebbe essere anticipata di qualche mese.

In questo modo il club spera di ottenere una buonuscita dalla partenza del terzino, soldi che potrebbero fare comodo già in questo mercato di riparazione. Anche il calciatore è intenzionato a farsi sfuggire l’occasione di guadagnare molto di più in Arabia, e dunque è pronto a dire sì al campionato saudita.

Resta da capire cosa ne penserà Mourinho: senza Spinazzola, l’unico terzino (fra l’altro adattato) in rosa sarebbe Zalewski. Le alternative al polacco a quel punto sarebbero El Shaarawy o Celik adattato a sinistra.