Roma, una Joya per Capodanno

AS ROMA NEWS – Ripresa degli allenamenti in casa Roma, e occhi puntati su Paulo Dybala. Dopo la vittoria contro il Napoli che ha riacceso gli entusiasmi e rinfiammato la corsa alla zona Champions, ora i giallorossi devono affrontare un’altra settimana di duro lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Juventus che arriverà a poche ore dalla notte di Capodanno.

Il coefficiente di difficoltà si alza: la squadra di Mourinho dovrà giocare contro l’unica formazione in grado di tenere testa all’Inter nella corsa scudetto. La Juve di Allegri non è di certo una schiacciasassi, non gioca un calcio spettacolare e non è una macchina da gol, ma bada al concreto per punirti alla prima occasione.

Il grande ex dell’incontro è Paulo Dybala, che Josè Mourinho spera di rivedere in gruppo in settimana. Il suo infortunio muscolare accusato nel match pareggiato contro la Fiorentina un paio di settimane fa dovrebbe teoricamente essere stato superato, ma lo staff medico giallorosso ci va sempre molto cauto con l’argentino quando si tratta di recuperare dai guai muscolari.

Il rischio ricaduta è sempre dietro l’angolo, per questo non è ancora certa la presenza di Dybala contro la Juve. Le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno, ma la volontà del calciatore è di essere in campo allo Stadium. Difficile al momento pensare a Paulo titolare, per questo sabato sera accanto a Lukaku è probabile la conferma di Belotti.

Ma avere o no Dybala, anche in panchina e pronto a giocare uno spezzone di match, può fare la differenza, specie in un match del genere. Lo sa bene Mourinho, che anche dopo la bella vittoria con il Napoli ha ribadito un concetto ormai noto: con la rosa al completo, la Roma può giocarsela con tutti. Anche contro la Juventus allo Stadium.

Giallorossi.net – A. Fiorini