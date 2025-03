Ranieri da record, la Roma sogna

AS ROMA NEWS – Sindaco, imperatore, perfino futuro Papa. La fantasia e l’ironia del tifo romanista non hanno limiti, soprattutto quando si tratta di Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino sta compiendo un altro piccolo miracolo sulla panchina giallorossa, con una rimonta che ricorda da vicino quella del 2009. Un lavoro enorme, quello partito il 14 novembre 2024 quando dopo un incontro a Londra con i Friedkin ha firmato un accordo importante con la Roma, da allenatore prima (fino a giugno) e da dirigente poi.

L’allenatore ha valorizzato molti calciatori che ora possono tornare utili anche in chiave mercato dalla zona retrocessione lontana appena due punti fino al settimo posto conquistato al Castellani che inserisce i giallorossi in piena lotta per un posto nelle coppe europee. I numeri parlano chiaro: in sedici partite con Sir Claudio, la Roma ha recuperato 13 punti alla Fiorentina, 7 a Milan e Juventus e 5 al Bologna. E il dato più impressionante è che, nel 2025, nessuna squadra dei cinque principali campionati europei ha fatto meglio dei giallorossi, nemmeno le corazzate Real, Liverpool o Bayern: per la Roma la bellezza di 26 punti conquistati nel nuovo anno.

Ora il grande obiettivo è consolidare questa rincorsa con il passaggio ai quarti di Europa League. Giovedì, nella bolgia del San Mamés, Ranieri dovrà difendere il vantaggio conquistato all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao, facendo i conti con l’assenza di Celik, che starà fuori fino alla sosta. In difesa potrebbe essere confermato Hummels, a meno che il tecnico non decida di far giocare uno tra Rensch e Nelsson e con Mancini di nuovo centrale di difesa. A centrocampo si prepara una diga formata da Koné, Paredes e Cristante. In attacco, invece, tornerà dal primo minuto Paulo Dybala, chiamato a essere ancora una volta il faro della squadra.

Ma il paradosso è dietro l’angolo: nonostante questi numeri straordinari, Ranieri ha già comunicato alla proprietà che non sarà in panchina il prossimo anno. Il tecnico vuole passare dietro la scrivania, lasciando il campo a un nuovo allenatore. Sir Claudio ha sgomberato il terreno per il suo successore. Ha tolto le scorie e valorizzato la rosa intera anche in chiave mercato. Ora, finalmente, la Roma è tornata grande e appetibile.

Fonti: Il Tempo / Leggo