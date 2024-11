Ranieri e la Roma ripartono dal 4-5-1

AS ROMA NEWS – Ranieri riparte dalle cose semplici. E da un 4-5-1 molto prudente in fase di non possesso, che può però trasformarsi in un 4-3-3 aggressivo in caso di necessità. Modulo che non prevede la presenza di Paulo Dybala, partito per Napoli ma non al meglio.

Così come Hummels, che partirà dalla panchina, ma che potrebbe essere utilizzato a gara in corso se il tecnico dovesse decidere di cambiare sistema di gioco e passare a una difesa a tre ancora più abbottonata. Nel frattempo saranno Celik, Mancini, Ndicka e Angelino a formare la linea difensiva.

Il centrocampo sarà folto, con Konè che dovrebbe avere in mano le chiavi della mediana, schierato come con la Francia da perno centrale. Cristante e Pellegrini agiranno da intermedi ai suoi fianchi, mentre sulle ali El Shaarawy a sinistra e Soulè a destra avranno un ruolo decisivo nella partita di oggi: dovranno da una parte arginare le sgroppate di Politano e Kvaratskhelia raddoppiando in difesa, e dall’altra provare a fare male ai terzini avversari. E servire più palloni possibili a Dovbyk, unica punta. All’ucraino Ranieri chiederà di attaccare la profondità e le spalle dei difensori avversari, giocando sulla linea del fuorigioco.

Ma attenzione all’ipotesi Zalewski, che sembra insidiare seriamente Soulè: in quel caso El Shaarawy si sposterebbe a destra, con il polacco schierato a sinistra. L’altra incognita è la presenza di Dybala dall’inizio: se l’argentino venisse schierato a sorpresa, la squadra partirebbe con un 4-4-2 e un centrocampista in meno. Più probabile che la Joya parta dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Di seguito le probabili formazioni ipotizzate oggi dai principali quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT (4-5-1) Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1) Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Cristante, Koné; Zalewski, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.

IL TEMPO (4-5-1) Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Soulé, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (4-5-1) Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

IL ROMANISTA (4-5-1) Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Soulé, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista

