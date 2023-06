Ranieri: “In carriera sono stato co***one più volte, a Roma quando sono rimasto non c’era la squadra…”

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bari. Il mister ha parlato anche della sua avventura alla Roma. Queste le sue parole:

“Rimango a Cagliari? In carriera già sono stato cogl***e più volte, a Roma quando sono rimasto non c’era la squadra. Non ne azzecco una.

Io sono tifoso della Roma e lo sapete, non sono riuscito a vincere lì lo scudetto. Quando ho vinto lo scudetto in Premier io dicevo che il mio sogno è stato Cagliari, la mia paura era sporcare quell’immagine. Ma poi ho pensato che il Cagliari era in difficoltà, mi voleva, perché essere egoista?”.

Fonte: Sky Sport