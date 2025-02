RANIERI: “Partita ripresa grazie a Dybala, lui è la miccia e la bomba. Super contento, ma prendere ripartenze sul 3 a 1 è inammissibile”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Porto, gara di ritorno del playoff di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

Venivamo da tre sconfitte in Europa, come ha fatto a trasformare la serata in gloria?

“Avere i grandi calciatori aiuta. Dybala è un calciatore straordinario, carica la squadra, è un leader, dice le cose al momento giusto. Abbiamo ripreso la partita grazie a lui. Ma abbiamo commesso degli errori: loro erano disperati, ma stiamo lì, non andiamo a rischiare di prendere gol, e invece l’abbiamo preso. Questa squadra deve diventare squadra. La partita era nostra, 10 contro 11, e dovevamo essere più attenti…”

Ci sono allora dei margini di crescita…

“Sì, indubbiamente. Sono super contento. Ma lo sanno anche i muri che prendiamo gol sulle ripartenze, ma sul 3 a 1 perchè lasciargli queste possibilità, non è ammissibile…”

Ha citato Dybala…

“I suoi compagni hanno dato tutto, lui è tutto, è la miccia, è la bomba. Sta bene, non vorrebbe mai uscire e io sono contento di averlo…”

Loro si divertivano ad attaccare…

“Sì sì, loro si divertivano e io mi mangiavo il grasso del cuore… a me piace attaccare, ma bisogna essere intelligenti, fai correre chi è entrato, ma i difensori non possono stare oltre la linea difensiva…ma dove andate? Le due partite, sia a Oporto che stasera, sono state belle e la squadra ha dimostrato di voler fare bene e sono veramente soddisfatto dei miei ragazzi”.

Si aspettava questo Porto?

“Sappiamo che hanno grande qualità in avanti ma sbagliano gli appoggi dietro, lo sapevamo che avrebbero commesso degli errori”.

Shomurodov?

“Gli è mancato il gol, mi è dispiaciuto, gli voglio un bene dell’anima. Ha anche buona visione e tecnica, non è solo corsa…”

Domani alle 13 che fa?

“Faccio allenamento, arrivederci e buonasera…”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Alle 13 sarà in campo, ma la sua opinione sul sorteggio? Athletic Bilbao o Lazio?

“Sono due grandi squadre, non ho preferenze. Con la Lazio hai la possibilità di non viaggiare. Ma sono due grandi squadre, punto e a capo…”

Si è arrabbiato per l’errore in occasione dello zero a uno? Troppi giocatori avanti?

“Sì, stavamo vincendo 3 a 1, ma facciamo correre quelli freschi. Non si può vedere tutta quella gente all’assalto con la baionetta. Per questo non sono entrato negli spogliatoi. Il gol preso? Succede, ma quando prendiamo gol impazzisco… Il Porto ha ottimi giocatori, li pressavamo per non farli avvicinare troppo. E’ stato importante prendere subito il gol così la squadra ha avuto il tempo di reagire, con Dybala che ha illuminato e preso per mano la squadra. Sul 3 a 1 doveva finire, non devi rischiare”.

Come sta Dovbyk?

“Tirando in porta ha sentito un leggero fastidio e non lo abbiamo rischiato. Domani o dopodomani vediamo se è recuperabile per il Monza, o sennò sulla prossima”.

C’è ancora speranza di rivedere Pellegrini?

“Mi auguro di sì. Tatticamente è importante, ed è un ragazzo d’oro. Non mi piace quando lui cade per terra dopo aver preso una botta, deve resistere, e questo me lo deve dare.”

Il fattore Olimpico sposta sempre molto. Secondo lei in trasferta manca personalità?

“Personalità ce l’abbiamo anche fuori. Due vittorie e un pareggio. C’è sempre da migliorare soprattutto per una squadra che ha iniziato male. Adesso i ragazzi stanno bene ma si devono ricordare dove stavano due mesi fa…”.