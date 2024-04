Ranking UEFA: la Roma sorpassa il Chelsea e sale all’ottavo posto in classifica

AS ROMA NEWS – Continua la straordinaria cavalcata della Roma in Europa, con i giallorossi che scalano posizioni nel ranking Uefa dopo gli ultimi risultati ottenuti in coppa.

All’indomani della vittoria sul campo del Milan nella gara di andata dei quarti di finale, Dybala e compagni hanno infatti guadagnato un’altra posizione in graduatoria, scavalcando il Chelsea in ottava posizione.

Ora nel mirino della Roma c’è il Lipsia, settimo a parimerito a quota 97.000 punti.

Fonte: ilromanista.eu

